Täter entkommt mit Bargeld : Mit Machete bewaffneter Mann überfällt Erotikshop

Dinslaken Der bislang noch unbekannte Mann trug bei dem Raubüberfall eine Sturmhaube und war dunkel gekleidet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Ein Raubüberfall auf einen Erotikshop an der Duisburger Straße wurde am Donnerstag gegen 16.25 Uhr begangnen. Nach Mitteilung der Polizei betrat ein unbekannter Täter den Shop mit einer Machete in der Hand und forderte Bargeld. Die 60-jährige Angestellte blieb schockiert im Kassenbereich stehen. Daraufhin langte der Täter in die Kasse und stahl das Bargeld. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Von dem männlichen Täter liegt einen Personenbeschreibung vor: Danach ist er 1,80 bis 1,90 Meter groß, von stabiler Figur und sprach ohne Akzent. Er war dunkel gekleidet und trug eine Sturmhaube. Bei dem Überfall hielt er eine etwa 55 Zentimer lange Machete in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 107-0 zu melden.