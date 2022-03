Polizei sucht weitere Zeugen : Mann stiehlt goldfarbenes Handy in einem Geschäft

Mann stiehlt goldfarbenes Handy in einem Geschäft

Dinslaken Der Gesuchte nahm das iPhone 13 Pro an sich, ohne es zu bezahlen. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung des Täters vor.

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Samstag in einem Geschäft am Neutorplatz ein goldfarbenes iPhone 13 Pro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann das Handy gegen 13.04 Uhr mitnahm, ohne es zu bezahlen. Die Polizei sucht nun jenen Mann mit südländischem Erscheinungsbild, der etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß ist. Er trug kurze schwarze Haare, eine schwarze Hose, eine blaue Jacke und hatte einen Bauchansatz.