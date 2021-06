Polizisten in Voerde schwer verletzt : Mann wehrt sich mit Faustschlägen gegen Festnahme

Voerde/Dinslaken Die Faustschläge des 19-jährigen Dinslakeners kamen schnell und unvermittelt und trafen zwei Polizisten ins Gesicht. Dabei verletzten sich die Beamten so schwer, dass sie nicht mehr dienstfähig waren.

Im Krankenhaus endete für zwei Polizeibeamte am Mittwochabend ein Einsatz am Feldmannweg in Voerde. Dort hatte es gegen 23 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden gegeben. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Unfallverursacher, ein 19 Jahre alter Mann aus Dinslaken, unter Alkoholeinfluss stand. Als sie ihn ansprachen, schlug er den Polizisten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Dabei verletzte er die Beamten so schwer, dass ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus bringen musste.