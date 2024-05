Räuberischer Diebstahl Mann klaut in Geschäft einen Karton mit Schnapsflaschen

Ein bislang noch unbekannter Mann betrat am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Bahnhofstraße. Eine Mitarbeiterin des Ladens beobachtete ihn dabei, wie er in den Lagerraum der Filiale lief und dort einen Karton mit Schnapsflaschen entwendet, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin angesprochen verließ der Unbekannte über den Eingang das Geschäft, schob gewaltsam die Eingangsschranken auf und schubste dabei eine weitere Mitarbeiterin des Ladens beiseite, die währenddessen versuchte, ihn festzuhalten. Der Mann lief weiter in Richtung Aral-Tankstelle und hatte dabei den Karton mit den Schnapsflaschen unter dem Arm. Die Mitarbeiterin, die der Unbekannte weggeschubst hatte, eine 36-jährige Frau aus Voerde, blieb unverletzt.