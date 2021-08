Samstagabend in Dinslaken : 24-jähriger Hünxer am Altmarkt ausgeraubt

Bedroht haben mehrere Unbekannte am Samstagabend einen jungen Mann aus Hünxe auf dem Altmarkt. Dann gab es eine Rangelei.

Ausgeraubt haben Unbekannte einen 24 Jahre alten Mann am Samstagabend in der Rittergasse am Altmarkt. Der junge Mann hielt sich gegen 22.30 Uhr am Altmarkt-Brunnen auf, als mehre junge Männer auf ihn zukamen.