Vom Schlitten gestürzt : Hubschrauber rettet Mann nach Unfall beim Rodeln auf der Halde Lohberg

Dinslaken Im Krankenhaus endete für einen Familienvater eine Rodelpartie auf der Halde Lohberg. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Ein Hubschrauber flog ins Hospital.

Schwere Verletzungen erlitt ein Familienvater am Sonntag beim Rodeln auf der Halde Lohberg. Der Mann war gestürzt und musste von einem Notarzt versorgt werden. Eis und Schnee machten es den Rettungsfahrzeugen unmöglich, zur Unglücksstelle vorzudringen. So wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der auf dem Plateau der Halde landete. Einsatzkräfte der Feuerwehr-Hauptwache transportierten den Verletzten mit einem Schleifkorb durch den Schnee, auch über Böschungen bis zum Hubschrauber .

Am Sonntagvormittag war die Feuerwehr schon einmal zu einem Einsatz an der Halde gerufen worden, um erste Hilfe zu leisten. Und am späteren Nachmittag ging es dann schließlich um „verdächtigen Rauch“. Hier waren die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst beteiligt. Nach kurzer Erkundung stellte sich heraus, dass eine Fernwärmeleitung undicht war und es sich um Wasserdampf handelte. Bis zum Abend wurde der Rettungsdienst zu 25 Einsätzen alarmiert.