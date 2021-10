Mann aus Duisburg in Dinslaken überfallen : 20-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Mann aus Duisburg in Dinslaken überfallen

Dinslaken/Duisburg Raubüberfall im Dinslakener Stadtpark am Sonntagmittag: Einer der drei Täter zog ein Messer und bedrohte damit einen 20-jährigen Mann aus Duisburg.

Drei Männer haben am Sonntag einen 20 Jahre alten Mann aus Duisburg im Stadtpark Dinslaken überfallen und ausgeraubt. Der 20-jährige saß auf einer Parkbank hinter den Häusern an der Herderstraße, als das Trio auf ihn zukam. Einer der Täter bedrohte den Duisburger mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Nachdem der 20-Jährige das Portmonee ausgehändigt hatte, flüchteten die Unbekannten in verschiedene Richtungen.