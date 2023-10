Polizei hofft auf Zeugenhinweise 31-Jähriger am Bahnhof mit Messer bedroht und beraubt

(RP) Ein 31-jähriger Mann aus Oberhausen hielt sich am Samstag gegen 1.55 Uhr am Bahnhofsvorplatz auf. Dort kam er mit zwei unbekannten Männern ins Gespräch. Im weiteren Verlauf zog einer der Männer ein Messer, bedrohte den 31-Jährigen und zwang ihn zur Herausgabe seines Geldes. Der Oberhausener übergab daraufhin sein Geld an die beiden Männer, die anschließend zu Fuß in Richtung Wilhelm-Lantermann-Straße flüchteten. Jetzt werden sie von der Polizei gesucht. Von beiden Verdächtigen liegen Personenbeschreibungen vor. Danach sind beide Täter 18 bis 30 Jahre alt. Einer ist etwa 1,80 Meter groß, der andere 1,85 Meter. Einer der Gesuchten ist schlank, südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch, er trug eine Zahnspange, bekleidet war er mit einer beigefarbenen Jacke mit schwarzer Beschriftung auf der Kapuze. Mit Vornamen könnte er Emre heißen, wie die Polizei mitteilt. Der zweite Gesuchte ist ebenfalls schlank, er trug einen schwarzen Bart, sprach fließend Deutsch und hatte eine oliv-grüne Daunenjacke an.