Tolles Programm : Spellener Ferienkinder machen Zirkus auf Ameland

Unter dem Motto „Circus Spellini – zum 25. Mal Manege frei“ erleben in diesem Jahr Mädchen und Jungen aus der Gemeinde Sankt Peter Spellen Ferien auf Ameland. 44 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren betreut das Team.

Ein Highlight war auch diesmal das große Betreuersuchspiel in Nes mit vielen hundert Kindern und verkleideten Männern und Frauen aus allen Ferienlagern. Anschließend veranstalten die Kinder aus Voerde mit dem Team noch einen Flashmob und sangen und tanzten in großer Runde in der Inselhauptstadt. Nach dem Bergfest ging es bei besserem Wetter weiter mit einem Abenteuertag, Treckerfahrt und Disco-Schwimmen. Am 25. August fahren die Kinder zurück.