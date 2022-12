Bewohner können Frühjahr 2024 einziehen Grundstein für ein Stück Heimat in Drevenack gelegt

Bei winterlich kalten Temperaturen legten die Malteser zusammen mit Vertretern der Volksbank in Hünxe-Drevenack und weiteren am Bauprojekt Beteiligten den Grundstein für ein neues Gebäude. In dem Haus werden eine Tagespflege mit zwölf Plätzen sowie zwölf Wohnungen für das Wohnen mit Service, das Betreute Wohnen der Malteser, entstehen. Bereits bei der Begrüßung durch Marc Indefrey, Vorstandsmitglied der Volksbank, und Roland Niles, Geschäftsführer von Malteser Wohnen & Pflegen, wurde deutlich, wie groß die Freude über die gelungene Partnerschaft ist. „Wir legen heute den Grundstein für ein Stück Heimat“, lautete die gemeinsame Botschaft an der Baustelle, an der sich auch Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann eingefunden hatte.