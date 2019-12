Immer wieder Grimm : Warum Kinder Dornröschen lieben

Der Prinz küsst Dornröschen wach. Illustration von Willy Planck zu einem der beliebtesten deutschen Märchen der Brüder Grimm. Foto: picture alliance / Mary Evans Pi/dpa

Die Auswahl an Büchern ist gigantisch. Trotzdem werden die klassischen Märchen auch heute noch gerne in der Stadtbibliothek ausgeliehen und rezipiert – wenn auch nicht immer in Buchform.

Winterzeit ist auch Märchenzeit. Im Fernsehen laufen Klassiker wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, und Verfilmungen aus der Märchensammlung der Brüder Grimm flimmern dutzendweise über die Bildschirme der Republik. Aber sind Märchen heute auch abseits von Verfilmungen noch beliebt? Werden sie noch gelesen? Ist die altertümliche Sprache vieler Geschichten für die Kinder von heute überhaupt noch verständlich? Wer könnte das besser wissen als Edith Mendel: Die Leiterin der Stadtbibliothek hält in ihrem Haus viele Märchenbücher zum Ausleihen bereit. „Die Welt ist globaler geworden und auch unser Märchenbestand ist mittlerweile international“, sagt sie. Geschichten aus Afrika, Russland, China und Skandinavien, ja eigentlich vom gesamten Erdkreis, finden sich in den Regalen der Stadtbibliothek.

Aber ein Blick auf die Ausleihzahlen zeigt: Zumindest bei den erwachsenen Lesern sind Märchen nicht unbedingt ein Magnet für Lesefreunde. „Wir haben aus allen möglichen Ecken der Erde Märchensammlungen – aber die am häufigsten ausgeliehenen Märchen sind die deutschen“, sagt Edith Mendel. Was die Ausleihzahlen angeht, ändert sich das Bild allerdings schnell, wenn man in die Kinderbuchabteilung der Bibliothek schaut. Denn hier erfreuen sich Märchenbücher größter Beliebtheit.

„Die Erwachsenen selbst lesen kaum Märchen, aber den Kindern werden die Märchen offenbar noch vorgelesen“, kommentiert Edith Mendel hier die Ausleihen. Für die Märchenbücher finden sich im System Ausleihzahlen, die darauf hindeuten, dass die Märchenbücher sechs, acht oder gar neun Monate im Jahr nicht im Regal standen, sondern ausgeliehen waren. „Dornröschen hat über das Jahr zwölf Ausleihen. Das stand quasi das ganze Jahr über nicht im Regal“, sagt Edith Mendel.

Bei „Frau Holle“, „Schneewittchen“ und anderen Klassikern sieht es ganz ähnlich aus. Da muss man schon Glück haben (oder vorbestellen), um eines der beliebten Märchenbücher für eine Ausleihe zu erwischen.

Eine Erklärung für die Beliebtheit von Märchen sieht Edith Mendel zum einen darin, dass Eltern gerne Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit an ihre Kinder weitergeben. „Kinder mögen Märchen sehr gerne, weil sie wissen, dass sie gut ausgehen“, erklärt die Bibliothekarin. Dabei werden die Märchen allerdings immer mal wieder überarbeitet, wenn man sie in neueren Ausgaben kauft. „Die altertümliche Sprache nutzt häufig Begriffe, die Kindern heute nicht mehr geläufig sind“, erklärt Edith Mendel. „Welches Kind erlebt heute noch, dass auf einem Kohleherd gekocht wird oder das ein Kopfkissen mit Federn gefüllt ist?“ Und auch die Vorstellung, sich zum Weihnachtsfest über Äpfel und Nüsse als einziges Geschenk unter dem Christbaum zu freuen, dürfte auf viele Kinder heutzutage eher befremdlich wirken. „Die Aktualisierung der Märchen ist eine gute Gelegenheit, um die Inhalte zu transportieren. Wenn Kinder etwas nicht verstehen, führt das zu Desinteresse“, sagt Edith Mendel.

Märchen sind aber nicht nur in den klassischen Vorleseausgaben beliebt. „Auch in der Pädagogik in der Kita oder in der Grundschule spielen Märchen eine Rolle“, sagt Edith Mendel. Die entsprechenden Materialien für Erzieherinnen und Lehrer werden in der Stadtbibliothek ebenfalls gerne ausgeliehen. „Es kommt häufiger vor, dass Kindertagesstätten oder Schulen Märchenwochen machen“, erklärt sie.

Und auch bei den Vorleseveranstaltungen in der Stadtbibliothek kommen Märchen immer mal wieder vor. Auch Kinder, die Märchen nicht selbst lesen oder vorgelesen bekommen, können sich dem besonderen Zauber der Geschichten kaum entziehen. „Die Märchenverfilmungen sind ebenfalls beliebt“, erklärt Edith Mendel. „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ ist, gerade zur Weihnachtszeit, ein absoluter Dauerbrenner im Bestand der Stadtbibliothek.