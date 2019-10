Proben beginnen ab Januar 2020 : Projekt-Chor sucht Stimmen für Agen

Männer und Frauen sind angesprochen. Es geht um eine Chorreise nach Agen.

Dinslaken Es werden Sängerinnen und Sänger aus Dinslaken gesucht, die mit einem Projektchor eine Reise nach Frankreich machen. Gefragt sind Teilnehmer aller Altersgruppen und aus verschiedenen musikalischen Richtungen, von Band- bis Chormitgliedern. Sie alle fahren gemeinsam zum Chorfestival „Les Folies Vocales“ in Dinslakens Partnerstadt Agen, um ein Programm aufzuführen, das sie vorher miteinander einstudieren.

Das große Festival gibt es seit drei Jahren im Mai. Diesmal findet es am Pfingstwochenende statt. Die Gruppe wird vom 26. Mai bis zum 2. Juni 2020 in Agen sein. Für Nachzügler, die nur übers Wochenende kommen können, ist eine zweite Anreise am Freitag, 29. Mai, angedacht. Die Organisation des Projekts liegt beim Dinslakener Städtepartnerschaftsverein, der Stadt Dinslaken und dem Musicolino Kreativzentrum.