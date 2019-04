Gute Voraussetzungen : Auch Eltern wollen Männer als Erzieher

Dinslaken Männliche Erzieher sind in Kindertagesstätten noch unterrepräsentiert. Doch immer mehr schlagen mittlerweile diese Laufbahn ein. Drei Mitarbeiter aus Dinslaken sprechen über ihre Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Im Hintergrund die Kita Riemenschneiderstraße, im Vordergrund: Drei Männer. Eine Besonderheit? In der Tat, denn nur vier männliche Erzieher arbeiten hier in städtischen Kitas. Das entspreche einem Anteil von 1,7 Prozent, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Karin Budahn-Diallo. Damit liege Dinslaken hinter dem NRW-Durchschnitt von vier Prozent. Doch wählten „immer mehr Männer den Beruf“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

So auch Ali Bektas, der in der Kita Douvermannstraße arbeitet. Eigentlich wollte der 26-Jährige Lehrer werden, doch weil der Numerus Clausus (NC), die Zulassungsbeschränkung also, nicht passte und das Linguistikstudium ebenso wenig, begann er die Ausbildung zum Erzieher. Denn auch so trage er dazu bei, „die kindliche Entwicklung zu fördern“.