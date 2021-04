Im Averbruch in Dinslaken : Mädchen vor Grundschule angesprochen – Polizei ermittelt

Dinslaken Ein Mann soll ein Kind aus dem Auto heraus gefragt haben, ob es ein Eis haben wolle. Die Polizei behält jetzt das Umfeld der Averbruch-Grundschule im Auge. Zugleich wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Vor der Averbruchschule in Dinslaken soll ein Mädchen von einem fremden Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden sein. Der Vorfall soll sich dem Bericht zufolge am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr vor dem Fußgängerüberweg zur Averbruchschule an der Rosenstraße ereignet haben: Ein Mann habe das Kind gefragt, ob es ein Eis haben wolle. Die Grundschülerin sei daraufhin zu ihrer Mutter gelaufen, die sich in der Nähe befand und den Vorgang beobachten konnte. Das Auto fuhr davon.