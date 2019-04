Überzeugender Auftritt : Mozarts Messe in drei Sprachen

Der Madrigalchor unter der Leitung von Christoph Scholz im Chorraum von St. Johannes Eppinghoven. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Der Madrigalchor führte zum „Laetare“-Sonntag in Sankt Johannes Eppinghoven die „Missa brevis“ in B-Dur und das „Ave Verum“ des Salzburgers mit Beteiligung aus Agen auf.

„Laetare“ heißt „freue dich“, und Anlass zu Freude gab nicht nur die Botschaft dieser Vorabendmesse zum vierten Sonntag der Fastenzeit in Sankt Johannes Eppinghoven, sondern auch ihre Gestaltung. Der Madrigalchor Dinslaken führte unter der Leitung von Christoph Scholz und begleitet von Streichern des Studio-Orchesters Duisburg Mozarts „Missa brevis“ in B-Dur KV 275/272b auf. Und dies mit Unterstützung aus Agen, was Pastor Bartel Kalscheur dazu veranlasste, das „Vater unser“ und auch das Schlusslied „Lobet den Herren“ von der Gemeinde sowohl auf deutsch als auch auf französisch sprechen und singen zu lassen. Was die Messe dann insgesamt dreisprachig machte. Denn der katholische Mozart vertonte sowohl in der „Missa brevis“ wie im „Ave Verum“, das der Madrigalchor nach der Kommunion sang, den lateinischen Text.

Mozarts „Missa brevis“ wurde erstmals 1777 in Salzburg aufgeführt. Sie sprüht förmlich von Mozarts Einfallsreichtum. Und einer Grundstimmung, die nicht besser zum „Laetare“ passen könnte. Ohne jegliche Einleitung durch das Orchester stimmen die Altstimmen das „Kyrie eleison“ in einem zuversichtlichen Dur an, der gesamte Chor antwortet entsprechend. Die spätere Wendung nach Moll scheint eher Mozarts Vorliebe für Abwechslung geschuldet als inhaltlichen Ausdrucks und ist nach ein paar Takten auch wieder vorbei. Besonders deutlich wird Mozarts Herangehensweise in den folgenden Vertonungen: Ein Vorsänger beginnt mit der ersten Zeile des überlieferten Messgesangs, Chor und Orchester erwidern ihm mit lebendigen Melodien, Sätzen, in denen die Stimmen fließend auseinander und wieder zusammengeführt werden und eine orchestrale Begleitung, die ihren Duktus und ihre Verzierungen alle Takte variiert. Doch auch der junge Mozart wäre nicht Mozart, wenn er es bei solchen rein musikalisch begründeten Kompositionen belassen würde. Wenn er bei der Menschwerdung und dem Tod Christi im Credo das Tempo herausnimmt und vom jubelnden Allegro ins getragene Adagio wechselt, ist dies eine theologische Aussage der Musik. Unter diesem Aspekt sollte man es dann auch bewerten, dass dem Agnus Dei in g-moll, das mit zwei absteigenden Intervallen der Streicher eingeleitet wird und von einem demütigen Chor mit nachdrücklichem Ernst und auch einer gewissen Tragik gesungen wird, ein „Dona nobis pacem“ folgt, das keine Bitte mehr ist, sondern freudige Gewissheit, dass der Frieden gewährt wird. Dazu passte in dieser Vorabendmesse das Gleichnis vom verlorenen Sohn.

Info Das „Ave verum“ – beliebt und bekannt Ave verum Das Werk, das Mozart 1791 für den Fronleichnamsgottesdienst in Sankt Stephan in Baden bei Wien schrieb, gehört wegen seiner eingängigen Melodie zu seinen beliebtesten und bekanntesten Sakralwerken. Hintergrund Wolfgang Amadeus Mozart komponierte es ein knappes halbes Jahr vor seinem Tod, während er zugleich an der Zauberflöte und dem Requiem arbeitete.

Der Madrigalchor bot eine überzeugende musikalische Leistung. Er führte die Messe schon zum zweiten Mal auf: 2018 besuchte er seinen Partnerchor in Agen, gemeinsam sang man das Mozart-Werk in der Kathedrale von Dinslakens Partnerstadt. Um musikalische Freunde wiederzutreffen und das Stück noch einmal zu singen, waren auch mehrere Mitglieder des Ensemble vocale Oratorio d’Agen angereist. Bewegend die Momente nach der Kommunion, als Theo Güldenberg Mozarts „Ave Verum“ den verstorbenen sowie schwerkranken Mitgliedern des Madrigalchors widmete. So dankte Pfarrer Kalscheur vor dem Schlusssegen nicht nur allen Beteiligten, sondern sagte „Dankeschön auch an den lieben Gott, dass er Komponisten erschaffen hat, die so schöne Musik machen“.

