Aufführung am 3. November : Madrigalchor feiert sein 70-Jähriges mit Festkonzert

Dinslaken Nach dem Erfolg mit Mendelssohns „Elias“ kommt jetzt Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ zur Aufführung.

Der Dinslakener Madrigalchor wurde im Oktober 1949 gegründet und hat seitdem eine lebendige und erfolgreiche Geschichte erlebt. Aus Anlass seines Jubiläums veranstaltet der Chor ein großes Festkonzert am Sonntag, 3. November, Beginn 18 Uhr, in der St.-Vincentius-Kirche. Nach dem Erfolg mit Mendelssohns „Elias“ im vergangenen Jahr kommt jetzt Haydns beliebtes Oratorium „Die Schöpfung“ zur Aufführung. Dem Festkonzert voraus geht um 16 Uhr ein moderiertes Familienkonzert mit den wichtigsten Ausschnitten aus der „Schöpfung“ für Familien mit Kindern. Als Solisten treten auf: Katharina Borsch, Sopran; Wolfgang Klose, Tenor; Gregor Finke, Bariton. In bewährter musikalischer Zusammenarbeit spielt die vom Chorleiter des Madrigalchores gegründete Capella 94 aus Krefeld. Als besonderes Highlight wird der Chor von seinem Partnerchor „Ensemble Vocal Oratorio d’Agen“ mit 26 Sängern unterstützt. Die Leitung des Festkonzertes hat der langjährige Chorleiter Christoph Scholz. Es ist gleichzeitig sein Abschiedskonzert, denn nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Dinslaken wird er den Chor seinem bereits bestellten Nachfolger Mathias Staut übergeben.