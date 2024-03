St. Vinzenz Hospital Dinslaken Lungenkrebs besser erkennen und behandeln

Dinslaken · Die Behandlung von Lungenkrebs zu verbessern ist das Ziel eines Netzwerkes, in dem Spitzenzentren an Universitätskliniken mit Praxen und Kliniken zusammenarbeiten. Das St. Vinzenz Hospital in Dinslaken gehört jetzt dazu.

08.03.2024 , 14:30 Uhr

Dr. Markus Peuckert, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin Foto: funsolutionS • marketing & medien GmbH