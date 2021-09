Spannende Zeitreise in die Bergbaugeschichte : Lohberg macht mit beim Tag des offenen Denkmals

Dinslaken-Lohberg Das Ledigenheim, die Zechenwerkstatt und das Künstleratelier Freiart sind am Sonntag, 12. September, geöffnet und können besucht werden. Es gibt Führungen und ein Abschlusskonzert.

Auf eine spannende Zeitreise können sich Besucher am Sonntag, 12. September, in Lohberg begeben. Die Zechenwerkstatt, das Ledigenheim und das Atelier Freiart haben dann geöffnet und können am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Um 15 Uhr startet eine Führung am Ledigenheim: Bergmann Silvo Magerl führt über das Bergwerk, auf dem er fast sein gesamtes Arbeitsleben verbracht hat. Eine vorherige Anmeldung bei der Stadtinformation ist unter Telefon 02064 66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de erforderlich. Um 16.30 Uhr wird die Bergkapelle Niederrhein in der Zechenwerkstatt zum gemeinsamen Abschluss ein Konzert geben.