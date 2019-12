Für das Jahr 2020 : Kalender zeigt „andere Ansichten“ von Lohberg

Der Lohberg-Kalender 2020 - hier das Januar-Bild. Foto: Rainer Höpken

Dinslaken Die Fotografen Kai Dauvermann, Rainer Höpken und Martin Valk durchstreiften den Stadtteil mit ihren Kameras.

Lohberg bekommt für das Jahr 2020 einen eigenen Kalender. Alle Bilder sind 2019 bei Foto-Walks – also Spaziergängen mit Kamera – durch den Stadtteil entstanden. Sie zeigen das Leben zwischen Moschee und Fischerbusch.

„Wir wollten schon immer mit der Hilfe von richtig guten Fotografen den Zauber der Gartenstadt einfangen“, erläutert Philipp Stempel vom Stadtteilmagazin Lohberg Mittendrin die Idee hinter dem Projekt. Vom Bergpark und dem Zechengelände gebe es tausende Aufnahmen, vom Leben im Stadtteil hingegen kaum. „Das wollten wir unbedingt ändern“, berichtet er.

Bei drei Fotografen liefen die Initiatoren damit offene Türen ein: Kai Dauvermann, Rainer Höpken und Martin Valk ließen ich nicht lange bitten. Sie durchstreiften mit der Kamera an mehreren Tagen den Stadtteil, kletterten auf den Glockenturm von St. Marien, besuchten die Moschee und lichteten zahlreiche Bewohner bei spontanen Begegnungen ab. „Das hat sowas von Spaß gemacht“, schwärmt Martin Valk. „Egal wo wir hinkamen, wir sind überall mit offenen Armen empfangen und oftmals sogar eingeladen worden“, erzählt der Duisburger Profi-Fotograf.

Umso mehr Freude haben das Kamera-Trio und die ehrenamtlichen Macher von Lohberg Mittendrin nun am Ergebnis. Betende Männer in der Moschee, lachende Frauen beim Minigolf, ein märchenhaft verwilderter Hinterhof an einem der alten Zechenhäuschen – die Bilder sind spürbar nah dran an den Menschen und dem Leben in Lohberg. Typische Lohberger Wahrzeichen wie den Förderturm sind höchstens an versteckter Stelle im Kalender wiederzufinden.

„Genau darum ging es uns, wir wollten den Stadtteil von einer Seite zeigen, die der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist“, sagt Rainer Höpken. An Vorurteilen gebe es leider immer noch mehr als genug. „Die allermeisten haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun“, so Höpken.

Der Dinslakener Künstler kennt sich aus in Lohberg. Dem Stadtteil fühlt er sich schon seit Jahren eng verbunden. Neun Jahre unterrichtete er als Lehrer an der Grundschule. „Na klar, das war in manchen Fällen auch ein Türöffner, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagt Höpken. „Offenbar bin ich manchen noch in guter Erinnerung geblieben“, schmunzelt er.

Der Kalender im A3-Format ist zum Preis von 19,90 Euro an mehreren Verkaufsstellen in Dinslaken erhältlich. Die Einnahmen kommen dem „Verein Kind im Mittelpunkt“ zugute. Alle Fotografen haben ihre Bilder für den Kalender kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Verkaufsstellen: Stadtinformation Dinslaken, Ritterstraße 1; Heuking-Apotheke, Sterkrader Straße 251; und Hünxer Straße 401; Reisebüro Förster Lohberg, Johannesplatz 5-7; Ditib-Moschee, Lohbergstraße 3.

(RP)