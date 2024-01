Polizei ermittelt Jugendlicher belästigt Frau sexuell in der Freizeitanlage Lohberg

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Dienstag, 23. Januar, gegen 14.15 Uhr, eine 50-jährige Frau im Bereich der Freizeitanlage Lohberg an der Dorotheenstraße sexuell belästigt. Die Frau war dort mit einem Hund spazieren gegangen, als ihr ein Jugendlicher entgegenkam. Dieser belästigte sie zunächst verbal und berührte sie dann am Oberkörper. Die 50-Jährige stieß den Jugendlichen daraufhin weg und lief dann weiter. Der Täter ist nach Polizeiangaben zwischen 16 und 18 Jahre alt, hat eine dünne Figur, einen dunklen Hauttyp, sprach hochdeutsch und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.