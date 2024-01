Zukunftsprojekt Grubenwasserhaltung Förderturm in Lohberg erstrahlt bald in neuem Glanz

Viele Dinslakener, und nicht nur diejenigen, die mit dem Bergbau verbunden waren, verfolgen mit großem Interesse die Sanierung des Fördergerüstes auf dem ehemaligen Zechengelände in Lohberg. Mehr als sechs Jahre dauern die Arbeiten inzwischen schon an. Ende des Jahres sollen sie abgeschlossen sein. Dann erstrahlt die über 70 Meter hohe Stahlkonstruktion mit ihrem grünen Anstrich in neuem Glanz.