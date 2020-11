Sprachtherapie in Voerde : Hinter der Stimme steht der ganze Mensch

(RP) Jutta Franz-Paul eröffnet vor 20 Jahren die erste logopädische Praxis in Voerde. Damals seien Therapiemöglichkeiten zur Sprachverbesserung wenig bekannt gewesen.

Schillernd steigen kleine Seifenblasen empor. Einmal zaghaft gepustet und die Luft ist von einer glitzernden Hülle ummantelt. Wie durch Zauberei. Ein Lächeln huscht der fünfjährigen Patientin Mia über das Gesicht. Der Einstieg in die Logopädie-Stunde ist gelungen. Jetzt kann es losgehen mit der Spracharbeit: Genau hinhören, Laute unterscheiden und sie richtig aussprechen. „Im Vordergrund steht die Freude am Tun, wobei der Lerneffekt bei kleineren Kindern im spielerischen Bereich liegt“, erklärt Logopädin und Lerntherapeutin Silke Bennies.

Was zu Beginn einer Stunde spielerisch aussieht, ist das Ergebnis eines ausgefeilten Behandlungskonzepts. Bevor die Sitzungen starten, erfolgt eine ausführliche Diagnostik. Anschließend wird ein individueller Therapieplan erstellt. „Jeder ist einzigartig in seinem Störungsbild und wir müssen in jedem Einzelfall genau hinschauen, welche Methoden wir anwenden können,“ erklärt Praxisinhaberin Jutta Franz-Paul. Als sie in Voerde vor 20 Jahren die erste Praxis für Logopädie eröffnete, seien Therapiemöglichkeiten zur Sprachverbesserung wenig bekannt gewesen. Heilmittelrichtlinien hätten noch nicht existiert. „Am Anfang war viel Pionierarbeit nötig“, erinnert sich Jutta Franz-Paul. „Da dachten viele Menschen noch, eine Sprachstörung im Kindesalter wächst sich raus. Aber das ist eben nicht so“, stellt sie klar. Mittlerweile sind Verordnungen nach einem Heilmittelkatalog geregelt und die Krankenkassen übernehmen die Kosten.

Eine altersgemäße Sprachentwicklung ist notwendig, um kommunizieren zu können. Voraussetzung für eine natürliche Entwicklung ist, dass ein junger Mensch hören kann, seine Stimme sich altersgemäß entwickelt und er in der Lage ist, sich zu artikulieren. Zehn bis zwölf Prozent der Kinder schaffen dies allerdings nicht ohne therapeutische Unterstützung, so der Deutsche Bundesverband für Logopädie.

In der kindlichen Sprachentwicklung zählen zu den Schwierigkeiten zum Beispiel, ähnlich klingende Buchstaben wie p und b oder d und t zu unterscheiden. Einige Kinder lassen Laute ganz aus. Aus Blume wird dann Lume oder aus Schule Sule. Andere lispeln oder stottern. Manchmal ist der Wortschatz zu klein oder Kinder verdrehen Artikel. Sie sagen etwa „der Mädchen“ oder „das Baum“. Weitere Auffälligkeiten sind falscher Satzbau, wie „Nach Hause ich gehe“ oder Formulierungen in der verkehrten Zeit, beispielsweise: „Ich habe gegesst.“ Eine logopädische Therapie kann diesen Kindern helfen, ihre sprachliche Entwicklungsverzögerung zu überwinden.

Die vierjährige Jana (Name geändert) kommt seit einem Jahr in die Logopädie-Praxis Voerde. Das Mädchen verfügte anfangs über einen zu geringen Wortschatz.. Jana soll bis zur Einschulung fit sein, damit sie in der Schule mitkommt. „Ohne frühzeitige Therapie zeigen die betroffenen Kinder später häufig eine Unlust bei den Hausaufgaben und im Unterricht. Zudem können Versagens- und Schulängste entstehen, die unter Umständen zu psychosomatischen Beschwerden führen können“, erklärt die behandelnde Logopädin und Lerntherapeutin Charlotte Hamers. Inzwischen kennt Jana viele neue Wörter und es macht ihr wieder Spaß, Sprache zu entdecken. Janas Mutter ist glücklich über die Fortschritte ihrer Tochter. „Jetzt, ein Jahr später, kann Jana ganze Sätze sprechen, sie verbessert sich selbst und ist auch offener anderen Kindern gegenüber“, berichtet sie erleichtert. Außerdem schätzen sie und ihre Tochter die angenehme Atmosphäre in der Praxis von Jutta Franz-Paul. „Es ist ein liebevoller Austausch zwischen Kind, Eltern und Logopäden“, sagt sie.

Nicht nur Kinder, sondern Menschen jeden Alters profitieren von der Logopädie. „In den letzten Jahren sind immer mehr Erwachsene dazu gekommen“, berichtet Jutta Franz-Paul. Ihr Team aus erfahrenen Logopäden und Lerntherapeuten behandelt Patienten mit Stimmstörungen, wie anhaltende Heiserkeit oder Räusperzwang, und Schluckstörungen. Außerdem erhalten Schlaganfallpatienten oder Menschen mit anderen neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multipler Sklerose oder amyotropher Lateralsklerose, einer Schädigung der Nervenzellen, die zur vollständigen Lähmung des Körpers führt, Hilfe. Auch bei Gesichtslähmung und Laryngektomie, der medizinischen Entfernung des Kehlkopfes, kann die Logopädie zur Wiederherstellung der Sprechfähigkeit beitragen.

Nachteile beim Reden oder Verstehen sind für Betroffene, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, und ihre Familien oft eine Herausforderung. Die Patienten haben nicht nur Probleme beim Sprechen, sondern oftmals auch beim Lesen und Schreiben. Sie stolpern über die Grammatik, haben Konzentrationsprobleme oder Hörwahrnehmungsstörungen.

Manchmal ist auch der Prozess des Essens und Trinkens beeinträchtigt. In der Sitzung mit Mia, die mithilfe der Logopädie ihre Artikulation verbessert, hat Silke Bennies die Seifenblasen zur Seite gestellt und ist dazu übergegangen, dem Mädchen verschiedene Bildkarten mit der Buchstabenkombination „SCH“ vorzulegen. Mit einem Memory darf Mia das Erlernte nun spielerisch trainieren. „Wir haben das Ziel, dass die Kinder die Freude am Lernen wiederentdecken. Sie sehen dann, Lernen kann Spaß machen“, sagt die Logopädin, die seit 18 Jahren in der Lerntherapie mit Kindern arbeitet. Jutta Franz-Paul betont darüber hinaus die ganzheitliche Betrachtung bei einer logopädischen Behandlung. Denn: „Hinter der Stimme steht der ganze Mensch. Der Ton braucht eine stabile Basis, zu der Körperhaltung und Muskelspannung gehören“, erläutert sie. Das Pusten der Seifenblasen trainiere zum Beispiel die Mundmuskeln und im Speziellen das Lenken des Luftstroms.

Die Praxis für Logopädie und Lerntherapie Voerde arbeitet nach klassischen und neuen Heilverfahren. „Fortbildungen sind von enormer Bedeutung, damit unsere Erfahrung mit neuem Wissen verknüpft werden kann“, sagt Jutta Franz-Paul. Eine erfolgreiche Therapie beruht jedoch nicht allein auf der richtigen Methode. Menschen mit Sprachstörungen sind oft zurückhaltend. Deshalb sind Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefragt. „Wir gehen auf unsere Patienten ein und holen sie dort ab, wo sie stehen“, erklärt Jutta Franz-Paul. „Gerade bei Kindern muss die Chemie stimmen“, fügt sie hinzu.

Das 20-jährtige Bestehen der Praxis ist für die Gründerin der ersten Logopädie-Niederlassung in Voerde Anlass für einen Rückblick. „Logopädie ist im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden“, stellt sie fest, „und es sind viele neue Felder erschlossen worden, wie die Behandlung von Demenzpatienten oder Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren.“

„Wenn ich heute Erwachsene treffe, die als Kinder bei mir in der Therapie waren, und sie haben ihr Abitur gemacht, dann kann man darauf stolz sein“, sagt Jutta Franz-Paul. Von Anfang an sei es ihr wichtig gewesen, besonders Vorschülern einen guten Start in die Schule zu geben. „Die Sprachentwicklung sollte mit dem Schulbeginn abgeschlossen sein. Und das ist heute nach 20 Jahren immer noch so“, sagt sie.

