Kritiker fordern mehr Zeit für Aufarbeitung 1400 Seiten Gutachten und Berichte zum Logistikpark Hafen Emmelsum

Die Voerder Stadtverwaltung hat die Beratung über den geplanten Logistikpark Hafen Emmelsum jetzt auf die Tagesordnung der politische Gremien gesetzt. In einer gemeinsamen Sitzung befassen sich zuerst die drei Ausschüsse für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, Umwelt und Klimaschutz sowie Stadtentwicklung am Dienstag, 12. März, mit der Thematik. Am gleichen Tag berät der Hauptausschuss darüber. Die Beschlussfassung steht dann in der Sitzung des Rates am 19. März an.