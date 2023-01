Mittelstandsunion Dinsllaken-Voerde „Logistikpark verdient eine Chance“

Vorsitzender Timo Juchem stellte fest, dass der Bedarf solcher Flächen aufgrund des Verbrauchereinkaufsverhaltens (Online) und der teilweisen Rückverlagerung von Lieferketten und Bevorratung zunehme. „An so einem Standort, der durch den Hafenbetrieb stark logistisch geprägt ist, ist eine solche Entwicklung sinnvoll", so Juchem. Nicht zuletzt würden auch Arbeitsplätze geschaffen und damit am Ende Wertschöpfung vor Ort betrieben, die auch die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Voerde positiv beeinflussen sollten.