Welche Macht hat Dinslakens Politik? : Logistikpark Barmingholten: UBV will für Klarheit sorgen

Dinslaken Kann Dinslaken frei über die Entwicklungen in Barmingholten entscheiden – auch, falls ein Bereich als „Kooperationsstandort“ ausgewiesen wird?

Die Wählergemeinschaft UBV (Unabhängige Bürgervertretung) in Dinslaken will Klarheit darüber erlagen, was die anstehenden Dinslakener Ratsbeschlüsse für oder gegen einen möglichen Logistikpark in Barminholten für den weiteren Planungsprozess bedeuten. Sie hat sich mit einem „Auskunftsersuchen“ an den Regionalverband Ruhr (RVR) gewandt.