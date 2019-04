Erlös für Abifeier : Was junge Menschen bewegt

Was junge Menschen bewegt

Colin (v.l.), Lukas und Finn schlüpften in die Rollen von Straßenmusikern, die unverhofft berühmt werden. Foto: Markus Joosten

Hünxe Zwei Literaturkurse der Gesamtschule Hünxe präsentierten Szenen zu den Themen „Träume“ und „Nein heißt Nein!“

Gespannt warteten in der Aula Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde auf die inszenierten Momentaufnahmen, welche die zwei Literaturkurse der Gesamtschule in Kleingruppen erarbeitet hatten. Als das Licht ausging, wurden die rund 120 Besucher ganz still. Daraufhin stand Schülerin Sibel Yusufoglu rot erleuchtet auf der Bühne und begann das Lied „Wrecking Ball“ zu singen. Begleitet wurde sie dabei von Marie Siewert auf dem Saxophon. Mit ihrer musikalischen Darbietung leiteten sie einen Abend ein, bei dem Themen zur Sprache kamen, welche die jungen Erwachsenen zurzeit sehr beschäftigen.