Neuer Fußweg wird genutzt : 3000 Tonnen Steine für Wasserfall am Rotbachsee

Hiesfeld Der Lippeverband schließt die Sanierung des Entlastungsbauwerks der Talsperre in Hiesfeld ab.

Die Funktion der Anlage gleicht sinnbildlich einem Badewannenüberlauf, mit dem verhindert wird, dass das Wasser unkontrolliert über den Rand läuft. So wird im Extremfall Wasser, welches nicht mehr in der Talsperre gespeichert werden kann, über die zirka 40 Meter breite Schwelle kontrolliert in den Rotbach abgeschlagen. Im Extremfall könnten so weitere Wassermengen in Richtung des Hochwasserrückhaltebeckens unterhalb der Kirchstraße abgeleitet und dort eingestaut werden. Ein Ereignis, das nur zu sehr außergewöhnlichen Hochwasserlagen einträte.