Ratssitzung am 26. März : Linke will alternativen Standort fürs Freibad

Alternativstandort fürs Freibad Hiesfeld gesucht. Foto: www.blossey.eu/Hans blossey

Dinslaken Freibad Hiesfeld: Der Antrag der Fraktion „Die Linke“ wird am 26. März beraten

Die Linke fordert die Stadtverwaltung auf, schnellstmöglich nach alternativen Standorten für ein Freibad zu suchen – und zwar, wie Fraktionsvorsitzender Gerd Baßfeld betont, in ganz Dinslaken und nicht nur in Hiesfeld. In einem Antrag der Linken, der bei der Ratssitzung am 26. März beraten werden soll, ist noch von einem alternativen Standort in Hiesfeld die Rede. Mit der Suche „hätte man schon eher anfangen können“, findet Baßfeld, schließlich seien die Gutachten, die von der Sanierung des Freibades am alten Standort abraten, der Stadtverwaltung seit Monaten bekannt. Baßfeld hätte sich gewünscht, dass die Politik eher darüber informiert worden wäre, so dass man gemeinsam über das weitere Vorgehen hätte beraten können.

Das sieht auch der Freibadverein Hiesfeld so. Stadt und Bädergesellschaft hätten „im Laufe des Prozesses ein Warnsignal geben müssen. Das hätte Vereinen die Chance gegeben, sich auf Eventualitäten vorzubereiten, bevor sie vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, so der Verein in einer Stellungnahme. Die Politik hätte laut Freibadverein somit die Chance gehabt, „die Fakten in Ruhe zu prüfen. Es hätte die Empörung vermieden, die jetzt aufwallt.“ Am 26. März soll die Politik das Bäderkonzept absegnen – die Sanierung des Freibades soll aufgegeben werden, das Geld in die Erweiterung des Dinamare fließen.

Diese Erweiterung, so schreibt der Freibadverein in einer Stellungnahme, solle die Politik ruhig absegnen – dann aber auch einer weiteren Prüfung des Baugrunds in Hiesfeld Zeit einräumen. Anfeindungen würden hier nicht weiterhelfen. Allein Fakten zählen und deshalb appellieren die Verantwortlichen des Freibadvereins an die Politiker: „Lassen Sie es zumindest von uns prüfen. Dem Weiterbau des Dinamare können Sie zustimmen. Kosten für die Stadt würden nicht entstehen, und das Gelände liegt sowieso brach. Eine dann endgültige Schließung können Sie immer noch absegnen.“

