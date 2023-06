Damit Bauen etwas leichter möglich wird Linke: Städtische Grundstücke nur in Erbbaupacht vergeben

Mit der Forderung, städtische Grundstücke in Erbbaupacht zu vergeben, hat sich Die Linke nun mit einem Schreiben an Bürgermeisterin MIchaela Eislöffel gewandt. Der Rat soll nach dem Willen der Linken in seiner heutigen Sitzung über die Vergabe von Grundstücken in Erbbaupacht auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn entscheiden.