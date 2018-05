Brasssonanz : Liebe, Schicksal und ganz heißes Blech

Dinslaken Manche mögen's heiß: Und die werden bei den Konzerten von Brasssonanz bestens bedient.

Nach dem großartigen Erfolg im Februar kommt das Orchester Brasssonanz am Freitag, 1. Juni, ab 19 Uhr mit seinem neuem Programm "Too darn hot - Schicksalhafte Liebe" in die Katholische Pfarrkirche Sankt Vincentius. Diesmal bringen die Musiker zur Unterstützung ihres Programmes die Jazz-Sängerin Daria Assmus mit. Diese fasziniert mit ihrer einzigartigen Stimme.

Brasssonanz musiziert neben dem Orchesterspiel kammermusikalisch auf höchstem Niveau. Im Februar begeisterten die jungen Musiker bereits ihr Publikum. Das wollen sie mit ihrem neuen Programm diesmal natürlich wiederholen.



Die Musiker kennen sich aus dem Bundesjugendorchester und der deutschen Philharmonie und spielen seit drei Jahren in ihrem eigenen Ensemble. Brasssonanz ist ein klassisches Blechbläserensemble, das nicht nur zeitlose Werke von Johann Sebastian Bach, Friedrich Händel oder Henry Purcell auf die Bühne bringt, sondern auch durch Education-Projekte und neuartige Konzertformen auf sich aufmerksam macht. Mit der Jasssängerin Daria Assmus haben die Musiker eine grandiose Stimme an ihrer Seite.

Das Konzert in Dinslaken soll der Auftakt der Tournee sein, die am 4. Juni auch in der Elbphilharmonie Hamburg Station macht. Weitere Stationen sind danach unter anderem Leipzig (19. Oktober) und Berlin (20. Oktober).

Tickets gibt es für 15 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf und am Kiosk am Altmarkt sowie in der Neutor-Galerie.

(RP)