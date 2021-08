Kino in Dinslaken : Lichtburg-Kino startet wieder seine Filmreihen

Dinslaken Ab Freitag, 20. August, werden nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen in die Kinosäle eingelassen. Ausnahmen gelten für Kinder bis sechs Jahre und Schüler.

Den Anfang macht am Sonntag, 22. August, Beginn 11.30 Uhr, die neue Filmreihe „Berlinale-Kino“ mit dem Film „Ich bin dein Mensch“. Die romantische Komödie erzählt von der Wissenschaftlerin Alma, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Am letzten August-Wochenende heißt es wieder „Bühne frei“ für eine Sternstunde der Salzburger Festspiele – Verdis „Aida“ mit Anna Netrebko und den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigat von Riccardo Muti. Der Oper am Freitag folgt am Sonntag, 29. August, das neue Konzert von André Rieu: Together again. Im September starten auch wieder das Filmcafé und das Traumkino mit neuen Programmen, ihnen folgen ab Oktober das Arthousekino und die Spotlight-Dokumentationen.