Einkaufszentrum Dinslaken : Tanzen mit Joachim Llambi in der Neutor Galerie

Dinslaken Ihren achten Geburtstag feiert die Neutor Galerie mit einem Pofi-Tänzer: Joachim Llambi bittet die Besucher aufs Parkett. Neben kostenlosen Tanzkursen gibt der Chefjuror von Let’s Dance auch Autogramme.

Zum achten Geburtstag bittet das Dinslakener Einkaufscenter seine Besucher aufs Tanzparkett. Am Freitag, 4. November, kommt der Profi-Tänzer und RTL-Let’s Dance-Chefjuror Joachim Llambi in die Neutor Galerie. Ab 15 Uhr wird getanzt. Es finden kostenlose Kurse mit Joachim Llambi zum Mitmachen statt. Selbstverständlich steht der TV-Liebling seinen Fans im Anschluss der tänzerischen Darbietungen für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Joachim Llambi ist seit 2006 Juror in der RTL-Show Let’s Dance. Der ehemalige Profi-Tänzer gilt als der strengste und gefürchtetste Juror des Tanz-Wettbewerbs. Joachim Llambi wurde am 18. Juli 1964 in Duisburg geboren, der Besuch in der Neutor Galerie kann daher als „Heimspiel“ gesehen werden. „Wir freuen uns sehr, wieder einen Stargast bei uns im Center begrüßen zu dürfen“, erklärt Sandra Malleis, stellvertretende Center Managerin der Neutor Galerie. „Es macht immer Spaß, den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, jemand Bekannten aus dem Fernsehen live kennenzulernen. Wir hoffen, dass sich unser Erdgeschoss zu einer großen Tanzfläche füllen wird. Wenn alles zeitlich passt, werden den Besuchern drei Tanzrichtungen vorgestellt.“ Zur Unterstützung und Veranschaulichung der verschiedenen Tänze wird auch die Tanzschule Rautenberg mit von der Partie sein.