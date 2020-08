Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Fahrplanmäßiger Aufenthalt

Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken

Ronald Schneider empfiehlt den Lesern in Dinslaken ein Bändchen mit Kurzgeschichten von Franz Hohler. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der neue Prosaband „Fahrplanmäßiger Aufenthalt“ enthält 43 Kurzgeschichten voller überraschender Wendungen und verblüffender Pointen, wie sie nur Franz Hohler schreiben kann.

Das Leitmotiv dieser Prosa-Miniaturen ist das Reisen, insbesondere das Reisen mit dem Zug. Ob der Ich-Erzähler zu fernen Städten wie Sarajevo, Kiew oder Odessa unterwegs ist oder auf Lesereise in Tübingen, zum Wandern in den Schweizer Alpen oder nur zum nächsten Supermarkt um die Ecke – fast immer führt die genaue Beobachtung alltäglicher Ereignisse in ganz und gar unerwartetes Terrain, oder es öffnet sich plötzlich und unerwartet ein Raum des Phantastischen und Imaginären.