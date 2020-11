Des Todestags des Künstlers gedacht : Der Mensch Ernst Barlach, lebendig in seinen Werk

Der Mensch Ernst Barlach, lebendig in seinen Werk

Leseabend in der EBGS im Rahmen der Barlach-Ausstellung. Foto: EBGS

Dinslaken Leseabend im Rahmen der Kunst-Ausstellung in der Gesamtschule. Es wurden Texte aus den Tagebüchern und den Briefen des Künstlers vorgetragen.

Vor dem Ende der Ausstellung von Ernst Barlachs plastischen und grafischen Werken in der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) wurde mit einem Leseabend der 82. Todestag von Ernst Barlach am 24. Oktober gewürdigt. Drei Lehrer lasen aus Ernst Barlachs Tagebüchern und Briefen, um für die Zuhörer den Menschen Barlach umgeben von seinen Werken lebendig werden zu lassen. Auf Kindheitserlebnisse folgten Eindrücke seiner prägenden Russlandreise und der Erste Weltkrieg.

Nachdem sich die Teilnehmer in der Pause bei einem zünftigen norddeutschen Abendbrot gestärkt hatten, entließ Moderatorin Jutta Wittchen sie mit dem Barlach-Zitat: „Wenn ich nachts liege, und die Finsterniskissen mich drücken, dann drängt sich zuweilen um mich klingendes Licht, sichtbar meinen Augen und meinen Ohren hörbar. Und da stehen dann die schönen Gestalten einer besseren Zukunft um mein Lager. Noch starr, aber von herrlicher Schönheit, noch schlafend – aber wer sie erweckte, der schüfe der Welt ein besseres Gesicht.“ All das mag Ernst Barlachs schwebender Engel, das Highlight der Ausstellung, aufgenommen und weitergeleitet haben.

„Mir wurde klar, wie bedrückend Barlach den beginnenden Nationalsozialismus erlebt haben muss“, sagte Welna, Mitinitiator dieses Abends. Schulleiter Hans-Ulrich Wangerin ergänzte: „Unser Namensgeber Ernst Barlach ist mit seiner Arbeit fest in unserem schulischen Leitbild verankert. Die Arbeitsgruppe ‚Barlach macht Kultur‘ will ihre Arbeit fortsetzen und wird unsere Aula zu einem kulturellen Treffpunkt in Dinslaken machen.“