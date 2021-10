Kosten liegen bei 100.000 Euro : Leitstraße wird für zwei Wochen gesperrt und saniert

Dinslaken Die Fahrbahndecke wird auf dem Straßenstück zwischen der Zufahrt der Deponie und der Holtener Straße auf etwa einen Kilometer Länge saniert.

Vom 4. bis zum 18. Oktober wird die Leitstraße vollständig gesperrt, weil die Fahrbahndecke saniert werden muss, wie die Stadt Dinslaken mitteilt. Bereits vor einigen Jahren wurde die Oberfläche der Leitstraße behandelt, um dadurch ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Der dabei aufgebrachte Splittbelag hat sich im Laufe der Zeit allerdings verbraucht und ist in großen Bereichen nicht mehr vorhanden. Das Bitumen liegt ungeschützt an der Straßenoberfläche. Bei Außentemperaturen von 30 Grad und höher weicht die Fahrbahndecke auf und durfte daher bei Hitzeperioden nicht befahren werden, so die Stadt. Um dies in Zukunft zu verhindern, wird in der kommenden Woche die Straßenoberfläche von der Zufahrt der Deponie bis zur Holtener Straße auf einen Kilometer Länge abgefräst. Danach wird eine neue Tragdeckschicht asphaltiert. Die Kosten belaufen sich auf 100.000 Euro, wovon 85 Prozent durch das Land NRW als „Erhaltungsinvestition“ gefördert werden. Die Leitstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen der Holtener Straße (K8) und der Brinkstraße (B8). Eine Umleitung über Brinkstraße und Holtener Straße wird ausgeschildert.