Uraufführung 1880 : Puccini in St. Vincentius

Dinslaken Emotional wie eine romantische Oper klingen die Werke des italienischen Komponisten Giacomo Puccini. Die „Messa di Gloria“, sowie die „Mottetto per San Paolino“ sind am Sonntag, 30. Juni, Beginn 18 Uhr, in der Dinslakener Kirche St.

Gerade 18 Jahre alt war Puccini, als 1877 sein erstes Chor- und Orchesterwerk, die „Mottetto per San Paolino“ in Lucca uraufgeführt wurde. Sein musikalischer Gestaltungswille ist schon früh von der Oper geprägt. Hauptwerk des Konzertes ist die „Messa di Gloria“. Publikum und Kritiker waren begeistert, als das Werk uraufgeführt wurde. Solisten sind der Tenor Joaquin Asiáin und der Bariton Rolf A. Schneider. Scheider ist an zahlreichen Theatern im In- und Ausland tätig, unter anderem an der „Deutschen Oper am Rhein“ und dem „Staatstheater Oldenburg“. Joaquín Asiáin kommt aus Nordspanien. Er studierte Gesang in Madrid und Stuttgart, erhielt Gesangsunterricht bei Aldo Baldin und Alfredo Kraus. Asiáin ist das, was man allgemein als „Tenore di grazia“ bezeichnet, ein Tenor, der außergewöhnlich hohe Töne erreicht. Er gastierte bei zahlreichen Orchestern, darunter den Hamburger Symphonikern und der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg. Joaquín Asiáin hat an CD-Einspielungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen mitgewirkt. Star des Abends bleibt Giacomo Puccini, dessen Werk geprägt ist von sprühender mediteraner Leidenschaft und Dramatik. Messe als grandiose Oper.