Maßnahme gegen Lehrermangel : GEW warnt vor „Zwangsversetzungen“ nach Duisburg

Schulausfall wegen Lehrermangel soll es nach Möglichkeit nirgendwo geben, deshalb wirbt die Bezirksregierung in Duisburgs Nachbarkommunen um Lehrkräfte. Foto: dpa/Caroline Seidel

Kreis Wesel Die Lehrergewerkschaft im Kreis Wesel berichtet von einer Anordnung, die „(Zwangs)-Versetzungen“ von Lehrpersonal nach Duisburg vorsehe. Die Bezirksregierung wiegelt ab. Die Duisburger Lehrer begrüßen „alle helfenden Hände“.

Die Verantwortlichen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Kreis Wesel ärgern sich. Grund dafür ist eine im Rahmen einer Videokonferenz zwischen der Bezirksregierung Düsseldorf und den Schulämtern zur Sprache gekommene Verfügung, die vorsehen soll, dass die Schulämter Lehrpersonal benennen, das für einen begrenzten Zeitraum nach Duisburg versetzt wird. Hintergrund ist der eklatante Lehrermangel in der Großstadt. Zuletzt konnte von 57 offenen Stellen in der Stadt keine einzige besetzt werden. Der WDR hatte zuerst über die Lage berichtet.

Bei der Lehrergewerkschaft im Kreis Wesel spricht man vor diesem Hintergrund von „(Zwangs-)Versetzungen“. Derzeit würde der Lehrermangel mit allen Möglichkeiten, die sich bieten würden, gestopft, schreibt Heinz-Dieter Hamm, Vorsitzender der GEW in Wesel in einer Stellungnahme zur Lage im Kreis. Die Anordnung von (Zwangs-)Versetzungen nach Duisburg zeige wie groß die Not ist. „Hier werden auch im Schulamt Kreis Wesel Löcher aufgerissen, um die Lehrerversorgung in Duisburg zu sichern.“

Dass sich Hamms Verständnis für die Anordnung der Bezirksregierung in Grenzen hält, liegt auch daran, dass die Lage im Kreis Wesel selbst nicht ideal ist. „Es ist ein personeller Flickenteppich. Den größten Lehrermangel haben wir derzeit an den Grundschulen, wobei aber auch mittlerweile an den Gesamtschulen der Mangel größer wird“, schreibt Hamm. „Es gibt Schulen im Kreis Wesel, an denen der Anteil sogenannter Seiteneinsteigenr bei fast 50 Prozent liegt. Das bedeutet für die ausgebildeten Lehrkräfte eine immense Belastung, da sie diese Beschäftigte neben dem alltäglichen Unterricht zusätzlich noch pädagogisch-didaktisch betreuen müssen.“

Die Einlassung der Bezirksregierung zu der Anordnung liest sich naturgegeben deutlich weniger dramatisch. Von Zwangsversetzungen ist hier nicht die Rede – im Gegenteil: „Die angesprochene Verfügung der Bezirksregierung setzt auf Freiwilligkeit und das Einverständnis der betreffenden Lehrenden“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Bezirkspersonalrat sei bereits im Vorfeld mit allen Zahlen und Fakten beteiligt und bei der Videokonferenz mit den Schulämtern anwesend gewesen.

Die Situation an den Duisburger Schulen sei besonders schwierig, heißt es weiter. „Trotz diverser Maßnahmen – zum Beispiel Abordnungen aus anderen Schulämternin den Jahren 2017 und 2021; Priorisierter Versorgung von Duisburg im Versetzungsverfahren; Stellen mit Zulage – konnten die Probleme nicht nachhaltig beseitigt werden.“ So seien die Lehrereinstellungsverfahren zum 1. Februar 2022 und 1. Mai 2022 in der Primarstufe weitestgehend erfolglos verlaufen. „Daher werden nun kurzfristig wirkende Maßnahmen ergriffen.“ Um dieser angespannten Personalsituation in Duisburg zu begegnen und weiterhin die Unterrichtsversorgung in den betroffenen Schulen gewährleisten zu können, sei es Aufgabe der Schulaufsicht, eine entsprechende Personalplanung vorzunehmen.

Rüdiger Wüllner, Duisburger Sprecher der Lehrergewerkschaft GEW, begrüßt die Pläne im Gegensatz zu seinem Kollegen in Wesel. „Alle helfenden Hände in Duisburgs Grundschulen sind willkommen“, sagt er. Dass explizit Schulen angesprochen werden, zeige, dass das Problem endlich ernst genommen werde.