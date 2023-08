Früher lebten dort unverheiratete Kumpel Hereinspaziert in die Geschichte des Ledigenheims

Dinslaken · Am Tag des offenen Denkmals öffnet das „Bullenkloster“ seine Pforten. Was die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 10. September, erwartet.

29.08.2023, 15:48 Uhr

Das Ledigenheim in Lohberg war einst Lebensmittelpunkt für die Bergleute. Foto: Heinz Schild Foto: Heinz Schild

Das Ledigenheim in Lohberg, im Volksmund liebevoll auch das „Bullenkloster“ genannt, öffnet seine Türen und gewährt Einblicke in das sanierte, denkmalgeschützte Gebäude, vermittelt Geschichte und Geschichten rund um das historische Bauwerk. Anlass ist der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September. Zwischen 11 und 17 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher auf eine spannende Zeitreise begeben. Das imposante Gebäude wurde 1914 von der damaligen "Gewerkschaft Deutscher Kaiser" in unmittelbarer Nähe zur Zeche gebaut. Es bot 540 unverheirateten Bergleuten ein Zuhause. Mit seinem Speisesaal, der auch für Veranstaltungen genutzt wurde, der Großküche, Baderäumen, Waschküche, Bücherei, der Bergberufsschule und einer Kegelbahn war es nicht nur Lebensmittelpunkt für die Bergleute, sondern auch ein kultureller Mittelpunkt von Lohberg. In diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm. Der Freundeskreis DIZeum, fast alle sind ehemalige Bergleute, werden den Tag gestalten, Auskunft geben und Geschichten erzählen. Beim kleinen Bergbautrödel im Saal kommen die Schnäppchenjäger auf ihre Kosten und hier kann man sich auch bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen stärken. Um 11.30 und 13.30 Uhr führen Janet Rauch und Silvo Magerl durch das Haus und das kleine Museum. Man erfährt etwas zur gegenwärtigen Nutzung und Belegung des Hauses und es gibt spannende Infos zur Historie des „Bullenklosters“. Außerdem gibt ein Dokumentationsfilm Einblick: Der Filmclub Dinslaken hat in Zusammenarbeit mit dem Ledigenheim einen Film gedreht, der den Wandel vom „Bullenkloster“ zum Zentrum für Kultur, Dienstleistung und Gewerbe anschaulich und unterhaltsam erzählt. Ein Highlight ist sicher der Fototermin: Mit Helm und Grubenlampe kann man sich in einer nachgebauten Unter Tage-Situation im DIZeum ablichten lassen.

(RP)