Erklärung unterzeichnet Essen wegwerfen? – „Muss nicht sein“ – Lösung heißt Foodsharing

Bisher werden in Dinslaken Lebensmittel überwiegend in örtlichen Betrieben vor dem Weg in die Tonne gerettet. Die geretteten Produkte werden anschließend an unterschiedliche Institutionen oder an Privatpersonen „fairteilt“. Mit der Errichtung eines „Fairteilers“ im Museum Voswinckelshof kommt nun ein neues und ganz praktisches Projekt hinzu. Mit „Fairteiler“ ist eine frei zugängliche Verteilstation im Eingangsbereich des Museums gemeint, die aus einem Kühlschrank und stabilen Regalen besteht.