Heimtückisch und aus Habgier: Lebenslange Haft für Axtmord

Im September 2018 wurde ein 82-Jähriger tot in seiner Wohnung in Hünxe gefunden. Sein Mörder wurde in Duisburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Hünxe/Duisburg Die Tat geschah im September in Hünxe. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Heimtückisch, aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat, nämlich eines Raubes, habe der 40-Jährige aus Hünxe am Abend des 15. September 2018 gehandelt. Er habe sein Opfer, einen 82-jährigen Senior, in dessen Wohnung mit einer Axt erschlagen, befanden die Richter am Landgericht Duisburg. Sie sprachen den Angeklagten am Freitag des Mordes schuldig und verurteilten ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.