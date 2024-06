Late Night Shopping Abendliches Einkaufsvergnügen mit karibischem Flair

DIe Händler in der Innenstadt laden für Freitag, 21. Juni, zum Late Night Shopping ein, denn dann sind die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Das abendliche Einkaufsvergnügen bietet den Besuchern karibisches Flair am Neutorplatz, außerdem gibt es Cocktails, Live-Musik sowie viele individuelle Angebote vor und in den Geschäften in der Innenstadt bis in die Altstadt. Am Altmarkt wartet ein besonderer Feierabendmarkt mit Live DJ auf die Besucher und Besucherinnen. Dieser Feierabendmarkt beginnt um 17 Uhr, also eine Stunde später als üblich, und endet erst um 22 Uhr, statt um 20 Uhr.