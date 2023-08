Unhaltbare Situation Zu wenige für zu viele – lange Schlangen vor den Toiletten an der Realschule

Als er davon hörte, dass den Jungen und Mädchen, die die Gustav-Heinemann-Realschule am Standort Am Stadtbad besuchen, in den Pausen nur insgesamt vier Toiletten zur Verfügung stehen, konnte Thomas Freund dies nicht glauben. Doch seine Tochter, die auf die Realschule geht, bestätigt ihm diesen Zustand, den der verärgerte Vater, der Mitglied der Klassenpflegschaft ist, nicht länger hinnehmen will und deshalb dagegen mobil macht. „Der jetzige Zustand ist ein Unding und nicht akzeptabel“, sagt Freund.