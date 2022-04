NRW-Landtagswahl 2022 : So läuft die Briefwahl in Dinslaken, Hünxe und Voerde

Info

Auslieferungen Die Wahlunterlagen werden von der Deutschen Post zugestellt. Dem Unternehmen zufolge wird in den kommenden Tagen jeder Briefträger in Dinslaken und Voerde mit knapp 1000 zusätzlichen Briefen unterwegs sein. Die Zustellung erfolge dabei CO 2 -neutral via Fahrrad oder Elektromobil, heißt es vonseiten der Post. Dies sei auch ein wichtiges Signal in Richtung Kommunen, da mit dem so genannten Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw vorgegeben werden.

Briefwahl in NRW Rund 13 Millionen Wahlberechtigte in NRW erhalten eine Benachrichtigung zur Landtagswahl, wobei der Anteil an Briefwählern seit Jahren zunimmt. Bei der Bundestagswahl 2021 lag der Anteil der Briefwähler bei 47,3 Prozent, 1994 lag er bei 13,4 Prozent. Wegen Corona und der gebotetenen Schutzmaßnahmen rechnet die Post auch in diesem Jahr mit einem hohen Anteil.