SPD-Landtagsabgeordneter : Zimkeit: Europa ist ein großes Friedensprojekt

Dinslaken Landtagsabgeordneter Stefan Zimkeit über die anstehende Wahl, Mieten und Wahlbezirke

Sein Statement begann er mit einem Dank an die Genossen, die sich für ein Ehrenamt in der Politik zur Verfügung stellen. Das sei nicht mehr selbstverständlich, so Zimkeit. Will man politische Entscheidungen einordnen, müsse man die Frage stellen, wem sie nützen. Viele versuchten zurzeit, Europa zu zerschlagen. Das dürfe man nicht zulassen, denn Europa bringe den Menschen Vorteile. Europa nutze allen, denn es sei ein großes Friedensprojekt. Von vielen wird das als Selbstverständlichkeit angesehen. Was es nicht sei, wenn man sich die zahlreichen gewalttätigen Konflikte auf der Welt anschaut.