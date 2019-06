Hilferuf des Freibadvereins : Landrat soll beim Freibad-Streit einschreiten

Dinslaken Der Freibadverein Hiesfeld hat sich jetzt in seinem Widerstand gegen die von der Politik verlangte Millionen-Bürgschaft für einen möglichen Bäderbau nun an den Landrat gewandt. Der Verein bittet Landrat Ansgar Müller zu prüfen, ob der Beschluss des Stadtrates rechtens ist.

Ein Planer, der ein Freibad in Hiesfeld realisieren möchte, soll wie berichtet eine Bürgschaft über bis zu acht Millionen Euro beibringen. Das soll als Versicherung gelten für den Fall, dass ein neues Schwimmbad wegen technischer Probleme wieder geschlossen werden müsste. Der Freibadverein führt dagegen eine anwaltliche Stellungnahme ins Feld. Die Stadtverwaltung hält den Ratsbeschluss aber für rechtmäßig. Der Verein bittet nun Landrat Müller, den Fall „einer separaten Überprüfung zu unterziehen und gegebenenfalls den Bürgermeister der Stadt Dinslaken anzuweisen, den Beschluss zu beanstanden“, schreibt der Vorsitzende Thomas Giezek. „Da bereits in der Ratssitzung am 2. Juli 2019 betreffend des Freibades Hiesfeld Fakten geschaffen werden sollen, wären wir Ihnen für eine zeitnahe Überprüfung der Angelegenheit sehr dankbar.“