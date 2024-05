Kommunalpolitik Warum der Landrat die Einladung zur Ratssitzung ausschlägt

Ingo Brohl wird nicht nach Dinslaken kommen. Das hat der Landrat des Kreises Wesel der Dinslakener Stadtverwaltung nun schriftlich mitgeteilt. Die Kommune hatte ihm die in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von FDP und Die Linke geäußerte Bitte übermittelt, er möge als Chef der Verwaltung des Kreises Wesel an einer Sondersitzung des Rates teilnehmen. In dieser Sitzung, so hatten es die beiden Fraktionen erwartet, sollte Ingo Brohl darüber Auskunft geben, „unter welchen rechtlichen und finanziellen Bedingungen der Kreis Wesel als untere Finanzaufsichtsbehörde im Rahmen seiner Entscheidungsbefugnis auf Antrag der Stadt Dinslaken bereit ist, freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu genehmigen“.