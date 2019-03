Dauerhafte Unterbringung: Randale im Krankenhaus: Voerder wird eingewiesen

Voerde/Dinslaken/Duisburg Der 29-jährige leidet unter einer Hirnschädigung

Nicht zum ersten Mal war ein 29-jähriger Mann aus Voerde am 4. Juni 2018 im Vinzenz Krankenhaus in Dinslaken gewalttätig geworden. Der Mann, der unter einer Hirnschädigung leidet, attackierte eine Patientin und einen Zeugen, der ihr helfen wollte. Das Landgericht Duisburg musste jetzt über die Zukunft des 29-Jährigen entscheiden.

Überraschend hatte der Beschuldigte, der unter dem so genannten Klüver-Bucy-Syndrom leidet, einer hirnorganischen Schädigung, die unter anderem einen gesteigerten Sexualtrieb hervorruft, im Raucherraum der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses eine Frau schmerzhaft an den Unterarmen gepackt. Als die um Hilfe schrie, stellte sich ein Zeuge dazwischen. Der 29-Jährige schlug ihn mit einem Holzstück und verursachte so eine Platzwunde über der Augenbraue. Zudem biss er dem Zeugen in einen Finger, was angesichts der Hepatitis-Erkrankung des Beschuldigten auch keine Geringfügigkeit darstellte.