Mordprozess vor Landgericht Duisburg Dreijährige Lea aus Dinslaken erstickt – jetzt kommen Zeugen zu Wort

Am Dienstag, 16. April, geht er weiter: der Prozess im Mordfall Lea, der am 4. April vor dem Landgericht Duisburg begonnen hat. Angeklagt sind die Eltern des Mädchens, dessen Leben am 1. Oktober 2023 im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken endete. Sie wurde drei Jahre und zehn Monate alt. Sie starb, weil ihre Eltern sie dort eingesperrt und gequält haben sollen. Laut Obduktion erstickte sie am eigenen Erbrochenen.