Dinslaken : Landesumweltministerin an der Emscher

Foto: Rupert Oberhäuser

Dinslaken Christina Schulze Föcking hat sich zwei der zurzeit größten Baustellen des Emscher-Umbaus in Dinslaken angesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei ihrem Besuch der Emschergenossenschaft hat sich die nordrhein-westfälische Umweltministerin über das im Umbau befindliche Klärwerk Emschermündung sowie den letzten Abschnitt des insgesamt 51 Kilometer langen Abwasserkanals informiert.

"Der Umbau der Emscher ist eines der symbolträchtigsten Projekte des Strukturwandels in unserem Land", sagte Christina Schulze Föcking. "Die ingenieurtechnischen Meisterleistungen im Rahmen dieses Generationenvorhabens stellen das Know-how und Potenzial Nordrhein-Westfalens eindrucksvoll unter Beweis. In Europa gibt es derzeit kein vergleichbares wasserwirtschaftliches Projekt." Gemeinsam mit Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, besichtigte Schulze-Föcking das Gelände des Klärwerks Emschermündung an der Turmstraße. Das Areal beherbergt aktuell einen Schwerpunkt-Standort des Emscher-Umbaus. Das Klärwerk selbst, eines der größten Deutschlands übrigens, wird aktuell im Zuge der Umgestaltung des Emscher-Systems bei laufendem Betrieb umgebaut.



zurück

weiter

Momentan fließt noch der gesamte Emscher-Fluss einmal durch die Anlage, wird dort gereinigt. Das bedeutet: Zurzeit erhält die Emschergenossenschaft eine hohe Wassermenge mit relativ niedriger Konzentration an Abwasser. Das ändert sich, sobald in einigen Jahren der aktuell noch entstehende Abwasserkanal Emscher an die Kläranlage angeschlossen wird. Dann erhält sie nur noch eine niedrigere Wassermenge mit höherer Abwasser-Konzentration. Folglich muss die Kläranlage baulich entsprechend angepasst werden.

Auch auf die Baustelle des modernsten Schmutzwassersammlers Europas warf Ministerin Schulze Föcking einen kurzen Blick. Obwohl der in Dortmund beginnende Kanal am Klärwerk in Dinslaken endet, wird er aktuell entgegen der späteren Fließrichtung gebaut. Anstelle von runden Kanalrohren in 40 Metern Tiefe entsteht der AKE hier als Doppelkastenprofil relativ oberflächennah.

Vollständig in Betrieb genommen werden sowohl der letzte Abschnitt des AKE sowie das umgestaltete Klärwerk Emschermündung nach derzeitiger Planung 2020/2021.

(RP)