Fraktion der Grünen vor Ort Dinslakener Burghofbühne ist finanziell am Limit angelangt

Nach einer umfassenden und informativen Führung durch die Probenräume, Werkstätten und den Fundus der Burghofbühne fand ein angenehmer und reger Austausch zwischen den Beteiligten zur aktuellen Situation der Burghofbühne statt, so die Grünen. Auf die Frage von Drummer-Lempert, der auch der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne angehört, wie sich die Suche nach neuen Schauspielern und Schauspielerinnen gestaltet, konnte Intendant Schombert berichten, dass sich die Bewerbungen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht „im grünen Bereich“ bewegten. Grundsätzlich sei die Umbesetzung allerdings schwierig, da Neueinsteiger sich in kurzer Zeit in bis zu zehn Stücke einarbeiten müssten. Es komme daher oftmals zum Spagat zwischen Vermarktung und künstlerischem Anspruch.